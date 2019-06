24-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Stroomstoring treft ruim honderd huishouders

Groningen - Ruim honderd huishouders aan de Noorderstationstraat in Groningen zitten sinds maandagochtend zonder stroom.

Netwerkbeheer Enexis is momenteel druk bezig met het opsporen en verhelpen van de storing in het stroomnetwerk. Hoelang dat nog gaat duren is onbekend.