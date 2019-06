24-06-2019, 112Groningen.nl

Landelijke storing bij 1-1-2, GRIP 2

Groningen/ Nederland - Door een landelijke storing is de meldkamer van het alarmnummer 112 en 0900 8844 onbereikbaar. Het blijkt te gaan om een landelijke storing in het KPN-Netwerk.

De meldkamer vraag burgers om via social media accounts toch de meldkamer te bereiken in geval van nood. Als er acute nood is kunt u zich ook melden bij een brandweerkazerne of politiebureau.

Ook zijn er in meerdere provincies agenten de wijk in gestuurd als aanspreekpunt voor de burgers.

In geval van nood of bij onveilige situaties op de snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op het nummer 0800-8002, laat de politie weten.

De meldkamer probeert zo snel mogelijk een nummer bekend te maken waarop de meldkamer via Whatsapp op bereikbaar is.

De Veiligheidsregio Groningen heeft alle brandweervrijwilligers opgeroepen om naar de kazerne te gaan.

Voor de dichtstbijzijnde brandweerkazerne in de stad kunt u naar de Sontweg 10 of naar de Diamantlaan 168.

Voor de dichtstbijzijnde politiebureau in de stad kunt u naar de Rademarkt 12, Korreweg 3, Parkallee 20 0f naar de Diamantlaan 168.

Voor meer brandweerkazernes of politiebureaus zie RTVNoord