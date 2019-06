24-06-2019, 112Groningen.nl

Landelijke storing bij 1-1-2 voorbij

Groningen/ Nederland - Door een landelijke storing was de meldkamer van het alarmnummer 112 en 09008844 onbereikbaar. Het blijkt te gaan om een landelijke storing in het KPN-Netwerk.

De meldkamer vraag burgers om via social media accounts toch de meldkamer te bereiken in geval van nood. Als er acute nood is kunt u zich ook melden bij een brandweerkazerne of politiebureau.

Ook zijn er in meerdere provincies agenten de wijk in gestuurd als aanspreekpunt voor de burgers.

Update: De storing was om 20:30 uur weer voorbij.