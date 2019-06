24-06-2019, Redactie - 112Groningen.nl

Storing 112 weer voorbij

Groningen/ Nederland - De politie heeft zojuist een alternatief noodnummer bekend gemaakt. (Zie onderaan het artikel de update)

Ook via de e-mail is de Meldkamer Noord-Nederland te bereiken voor noodgevallen tijdens de landelijke 112-storing. Vermeldt in uw e-mail Plaats + Adres & wat er precies aan de hand is en stuur de e-mail naar 112@mknn.nl (mailaccount wordt continu uitgelezen)

Op dit moment is de politie voor spoedmeldingen bereikbaar via de Twitterkanalen @polgroningen @poldrenthe & @polfryslan, de Facebookpagina Politie Noord-Nederland of via het meldformulier op www.politie.nl

Update: Om 20:30 uur was de storing voorbij. Totaal heeft de storing zo'n drie uur lang geduurd.