24-06-2019, 112Groningen.nl

Hennepkwekerij in woning ontmanteld

Groningen - Het hennepteam van de poltie Noord-Nederland heeft maandag aan het eind van de middag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan het Damsterdiep in de stad.

Het is onbekend hoe het hennepteam de kwekerij op het spoor kwam. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerij geruimd. Het is onbekend hoeveel planten er in de kwekerij stonden.