25-06-2019, Oogtv.nl (Bron)

Banden shovel exploderen door brand bij kartonfabriek Hoogkerk

Hoogkerk - Een shovel van kartonfabriek Solidus Solutions in Hoogkerk is dinsdagmiddag door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Door de hitte van de brand explodeerden de banden van het voertuig. Meldty Oogtv.nl