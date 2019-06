25-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brommerrijder belandt in bosjes

Groningen - Op het fietspad tussen Lewenborg en Oosterhoogebrug is dinsdagmiddag een met zijn brommer naast de weg gekomen en is vervolgens naar beneden de berm ingegleden.

Het slachtoffer werd door meerdere voorbijgangers uit de bosjes gered. De politie sleepte na het ongeval de kapotte brommer uit de bosjes. Het slachtoffer is door het ambulance personeel gestabiliseerd en wordt momenteel onderzocht. Hoe de persoon naast het fietspad terecht kwam is onbekend.