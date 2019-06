25-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Man zwaar gewond na val op bouwplaats Groningen

Groningen - Bij een bedrijfsongeval op de bouwplaats van het Groninger Forum is dinsdagmiddag een persoon ernstig gewond geraakt.

Volgens een getuige is er iemand van de bouw ergens vanaf gevallen en is zo'n 5 meter naar beneden gekomen. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt naar het bouwongeval. Het ambulancepersoneel is op dit moment bezig de persoon te stabiliseren.

Het MMT verleende assistentie aan het ambulance personeel. Het slachtoffers is met onbekend letsel met spoed afgevoerd naar het UMCG.