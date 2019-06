25-06-2019, Oogtv.nl (Bron)

Weinig problemen bij Veiligheidsregio door 112 storing (Video)

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen heeft maandag maatregelen getroffen, zodat noodgevallen toch doorgegeven konden worden. Vanwege een storing bij KPN was het 112-noodnummer niet bereikbaar.

Toen de storing bekend werd, heeft de Veiligheidsregio een crisisorganisatie op de been gebracht. “Er zijn extra punten ingericht waarbij de brandweer, politie en ambulance zichtbaar aanwezig was in dorpen en wijken”, vertelt Sylvian Noeker van de Veiligheidsregio Groningen. “Daarnaast hebben we een aantal alternatieve nummers geregeld.”

Tijdens de storing zijn er zes meldingen binnengekomen. Al deze meldingen zijn bij de meldkamer terecht gekomen en daarna op reguliere wijze aangepakt.

Storing

Maandag was het 112-nummer niet bereikbaar vanwege een storing bij KPN. Van 16:00 tot 19:50 uur konden mensen in een noodsituatie de meldkamer niet bereiken. Omdat er vanuit de meldkamer via een ander netwerk wordt gecommuniceerd, was het mogelijk om vanuit de meldkamer de hulpdiensten aan te sturen.