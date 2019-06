28-06-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Moeder en dochter bundelen krachten: van beautysalon naar laser clinic

Groningen - Beautysalon Spa and Beauty Moments krijgt een nieuwe eigenaar, maar de vorige eigenaar blijft! Moeder en dochter zetten ieder hun ervaring, specialisme en liefde voor het vak in. Ze doen dat in het vertrouwde pand aan de Steentilstraat.

Allround beautysalon

Acht jaar geleden kwam de droom van Yvonne Elmendorp uit. Ze startte haar eigen beautysalon. Al snel werd dat een goed lopende salon waar je terecht kon voor huidverbetering en huidverjonging, maar ook voor manicure, pedicure, massage of gezichtsbehandeling. Het ging zelfs zo goed dat zakelijke beslommeringen Yvonne bijna helemaal in beslag namen. “Dat voelde niet meer fijn. Het allerliefste ben ik bezig met het vak van huidspecialist en één op één werken met mensen is mijn grootste geluk.”

Laserontharing en huidverbetering

Charlotte van der Lei, dochter van Yvonne, neemt nu het stokje over. Zij studeerde af in Marketing Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als marketeer op het gebied van esthetische geneeskunde. Maar de belangstelling voor het vak van haar moeder, voor schoonheid en beauty bleef. Net als de liefde voor het Noorden. Charlotte verhuisde terug naar Groningen. “We gaan beiden doen wat we het liefst doen. Ik neem de zaak over, onder een nieuwe naam: City Laser Clinic, met de nadruk op laserontharing en huidverbetering. Mijn moeder blijft als huidspecialiste doen wat ze ook deed in Spa and Beauty Moments.”

City Laser Clinic is gevestigd aan de Steentilstraat 48 in Groningen. Het bedrijf krijgt een nieuw concept met als hoofdzaak: laserontharing, huidverbetering en huidverjonging. Voorlopig kun je nog terecht voor alle overige behandelingen, zoals pedicure en manicure. De huidspecialisten en de huidtherapeut zijn gecertificeerd en geven je vrijblijvend advies op maat.

Kijk voor een gratis intakegesprek op www.citylaserclinic.nl