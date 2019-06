25-06-2019, Melarno Kraan & Henk Frans - 112Groningen.nl

Grote brand in Winschoten (Video)

Winschoten - Bij een bedrijf op de Kartonbaan in Winschoten is dinsdagavond iets voor 20:00 uur brand uitgebroken.

Het gaat om een uitslaande brand bij het bedrijf 'Agri stro'. Van veraf waren er al dikke zwarte rookpluimen waarneembaar. De Winschoten brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en zet extra eenheden in. Op het moment dat de brand uitbrak was het nog ca. 30 graden buiten. Dit zorgde voor extreem zware blus omstandigheden. Gelukkig kon de brandweer de brand snel blussen met veel water. De ploegen wisselden continu om hittestuwing te voorkomen.