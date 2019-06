26-06-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser geschept door automobilist

Groningen - Op de Esperantokruising is woensdagmorgen een fietser geschept door een automobilist.

De automobilist wou vermoedelijk afslaan richting de Lodewijkstraat en zag daar bij de achteropkomende fietser over het hoofd. De hulpdiensten waren snel te plaatse voor eerstd hulp. De fietsen werd gestabiliseerd door het ambulancepersoneel en is in de ambulance gecontroleerd.





De verlengde Lodewijkstraat, vanaf Esperantokruising richting Station Europapark, is door het ongeval tijdelijk afgesloten geweest voor autoverkeer.





Het slachtoffer is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.