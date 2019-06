26-06-2019, Henk Frans 112Groningen.nl

Brand in Westerlee snel geblust

Westerlee - Woensdagmiddag om 17:00 uur een melding van een woningbrand aan de Hoofdweg in Westerlee. De brandweer spoedde zich ter plaatse.

Ter plaatse bleek het wat mee te vallen, in de woning bleek wat te branden doordat het was gaan smeulen. De brand was snel uit. Nadere info ontbreekt nog verder. De brandweer kon al snel weer terug naar de kazerne.