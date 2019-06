26-06-2019, Henk Frans 112Groningen.nl

Trekker oververhit bij Heiligerlee

Heiligerlee - Een beginnende brand bij een trekker is in de kiem gesmoord woensdagmiddag bij de Kloosterlaan in Heiligerlee.

De brandweer was er snel bij en heeft nageblust en daarmee erger voorkomen. De brandweer kon al snel weer terug keren naar de kazerne.