26-06-2019, Patrick Wind 112Gr. & Niels Holterman Gsm & redactie M. Nuver

Uitslaande brand bij Partyclub Swingers Dream in Waterhuizen (2x Video)

Waterhuizen - In een partyclub aan de Winschoterweg in Waterhuizen is woensdagavond een grote brand uitgebroken. De Stadse brandweer krijgt bij de bestrijding van het vuur assistentie van omliggende korpsen. Meldt Oogtv.nl

De brand werd rond 22.40 uur gemeld waarop een bluswagen en een hoogwerker van de kazerne aan de Sontweg ter plaatse werden gestuurd. “Al snel werd duidelijk dat het om een uitslaande brand gaat”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Ook vanwege de mogelijke uitbreiding hebben we opgeschaald naar ‘grote brand’.” Daarop kwamen de blusgroepen van Harkstede en Haren ook ter plaatse. Vanwege de brand zijn de Winschoterweg en de Rijksweg-West afgesloten voor al het verkeer. Woensdagmiddag was er een sexparty geweest. Nos

Update 00:20 uur @brwGroningen Twitter: In Waterhuizen aan de Winschoterweg hebben we zojuist het sein “brandmeester” gegeven. Dit betekent dat de brand zich niet meer kan uitbreiden. De verwachting is dat we nog een aantal uren aan het nablussen zijn. Tv Noord Dvhn