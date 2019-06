Signalement

een jongeman van naar schatting 16 jaar met een

smal postuur en een

lengte van ongeveer 1.70 a 1.75. Hij heeft een

getinte huidskleur en

opvallend grote donkere ogen. Zijn gezicht was bedekt met een

wit masker over zijn mond en neus, en

over zijn hoofd droeg hij een capuchon tot aan zijn ogen.

Hij vertrok na de overval in de richting van de Bataviastraat.

Opsporing Verzocht



Dit is de derde keer dat deze cafetaria doelwit is van een overval. Eerdere overvallen vonden plaats in februari en april. Deze laatste overval worden toegevoegd aan het al lopende onderzoek naar de eerdere overvallen.

Op 3 juni werden er in Opsporing Verzocht beelden getoond van de overval in april. Mogelijk is er van de overval van gisteravond beeldmateriaal beschikbaar; dat is onderdeel van het onderzoek.

Getuigen



Bent u getuige geweest of hebt u informatie, laat het ons dan weten. Of als u iets is opgevallen in de omgeving van de Floresstraat dat met deze overval te maken kan hebben. U kunt ons bereiken op 0900 8844 of gebruik maken van het meldformulier.

Video archief