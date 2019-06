27-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Ravage is groot bij daglicht (Video)

Waterhuizen - De politie is gestart met het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Op dit moment staan alle scenario’s nog open melden ze. Vrijdag gaat de forensische recherche ter plaatse technisch onderzoek doen. Dan is alles afgekoeld.

Donderdagmorgen was goed te zien wat de brand heeft aangericht. Er is weinig meer over van het pand. Als je vanaf Groningen naar Haren komt, rij je er langs. De eigenaar keek troosteloos toe. De oorzaak wordt onderzocht. Nos Journaal