27-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Ongeval letsel Hooghoudtstraat Groningen (Video)

Groningen - Op de Hooghoudtstraat/ Winschoterweg Groningen zijn donderdagmiddag om 12:00 uur twee auto`s op elkaar gebotst. De brandweer en twee ambulances werden opgeroepen. Niemand bleek bekneld te zitten.

Er vielen bij het ongeval twee gewonden. De schade aan de voertuigen was fors. De politie bracht het ongeval in kaart. De oorzaak is nog onbekend. Poort sleepte twee voertuigen af.

Update: De brandweer werd halverwege gecanceld.

