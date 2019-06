27-06-2019, Oogtv.nl (Bron)

Fietser(43) zwaar gewond door bijtende stof op Zernikeroute

Groningen - Op donderdag 20 juni omstreeks 19:20 uur is een 43-jarige man zwaar gewond geraakt doordat hij bespoten werd met een bijtende vloeistof. Dat meldt Oogtv en de politie.

De man fietste over het fietspad vanaf de Crematoriumlaan in de richting van de Eikenlaan. Toen hij bij de derde afslag rechts afsloeg en in de richting van de Kometenstraat fietste, is hij bespoten met een bijtende vloeistof. Als gevolg hiervan heeft hij ernstige brandwonden opgelopen over meerdere delen van zijn lichaam en heeft hij medische zorg nodig.

Zie de beelden hier

De politie: ‘Wij zijn op zoek naar getuigen! Heb je wat gezien of gehoord of gemerkt in je omgeving? Of werk/studeer je op het Zerniketerrein en fiets je vaak langs deze plek, vraag dan ook je collega’s en/of medestudenten.

Bel ons op 0900-8844, meld je op een politiebureau. Natuurlijk kun je ook MMA bellen op 0800-7000.

(Zaaknummer: 2019158387)