27-06-2019, Patrick Wind

Overval op de Carpetright bij Hoendiep (Video)

Groningen - Twee mannen hebben donderdagavond rond half zeven de Carpetright aan het Hoendiep in de stad overvallen.

Medewerkers werden bedreigd en gingen er op een scooter vandoor met een onbekend geldbedrag. Tips bel dan 09008844.

Politie(@polgroningen) tweet: We doen onderzoek rondom de zaak aan het Hoendiep om helder te krijgen wat er precies gebeurd is en wat er precies buit is gemaakt. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem contact met ons op!

Beelden vrijdag op Oogtv nieuws