28-06-2019, Martin Nuver 112Gr.

N7 weer open na ernstig ongeval

Groningen - Vrijdagmorgen om 10:05 uur een eenzijdig ongeval op de N7 in de stad. Het ging om de richting van het voormalig Europaplein richting het Julianaplein.

Er is één gewonde, mogelijk dat de persoon onwel is geworden. Dit wordt onderzocht. Op de radio melden ze dat de persoon werd gereanimeerd. De brandweer heeft de persoon bevrijdt en om 11:25 uur was de weg weer vrij bnadat Poort de auto had afgesleept.

