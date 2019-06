28-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Recherche doet onderzoek in Waterhuizen (Video)

Waterhuizen - De technische recherche van de politie Groningen doet vrijdagmiddag onderzoek naar de oorzaak van de grote brand van afgelopen Woensdag.

Woensdagavond brak er rond 22:30 uur brand uit in een parenclub aan de Waterhuizerweg. Het betrof een uitslaande brand op de bovenverdieping van het pand. De brandweer kon niet voorkomen dat het pand volledig in vlammen op ging. Vanmiddag deed de technische recherche onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De technische recherche kwam met meerdere mensen ter plekke. Met onder andere een speurhond werd gezocht in het pand. Het is onbekend hoelang het onderzoek nog in beslag zal nemen.