28-06-2019, 112Groningen.nl

Ongeval letsel in Uithuizen

Uithuizen - Op de Schoolstraat/ Departementstraat in Uithuizen zijn een automobiliste en een fietsster vrijdagavond in botsing gekomen met elkaar. De fietsster raakte gewond.

De toedracht is onduidelijk. De politie heeft het ongeval op papier gezet. De auto is geborgen door een berger.