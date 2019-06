30-06-2019, Martin Nuver 112Gr. redactie & foto`s Joey Lameris en bron politie

Beroving van 15-jarige jongen in het Sterrebos

Groningen - In het Sterrebos nabij de Helperzoom in de stad is zaterdagmiddag 29-06-19 rond 15:30-16:00 uur een beroving geweest van een 15-jarige jongen.