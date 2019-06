30-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Hereweg eerder open voor verkeer

Groningen - De hereweg is zondagmorgen weer opengegaan voor het verkeer. Door de sloop werkzaamheden aan het Herewegviaduct zou de Hereweg pas maandagmorgen om 05:00 uur open gaan maat omdat er hard is doorgewerkt ging de Hereweg eerder open.

De afgelopen drie weekenden heeft Combinatie Herepoort het Herewegviaduct gesloopt. In het eerste weekend werd het viaduct over het fietspad aan de westkant van het viaduct gesloopt. Het tweede weekend was de rest van het viaduct aan de beurt. Dit weekend zouden de laatste werkzaamheden plaats vinden. Deze werkzaamheden waren eerder klaar dan verwacht. Daardoor is de Hereweg weer voor alle verkeer open.