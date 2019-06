30-06-2019, 112Groningen.nl

Man aangehouden na bedreiging met steekwapen

Groningen - In de nacht van zaterdag op zondag is op de Parkweg een man aangehouden wegens bedreiging.

De politie ontving een melding dat er in een snackbar een man was met een mes en meerdere mensen bedreigde. De politie rukte met meerdere eenheden uit naar het incident en hebben de man kunnen aanhouden. Deze had op het moment van zijn aanhouding geen steekwapen op zak. De politie heeft in de omgeving gezocht naar het steekwapen. Met onder andere een speurhond werd gezocht, later heeft men het steekwapen aangetroffen. De man is naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.