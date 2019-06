30-06-2019, Rtv Drenthe bron

Minderjarige jongen uit het Westerkwartier aangehouden tijdens TT Assen

Assen - Een minderjarige jongen uit de gemeente Westerkwartier is zaterdagnacht aangehouden op de eerste dag van de TT in Assen meldt RTV Drenthe.

De jongen had een mobiele telefoon gestolen, waarna hij in de boeien geslagen werd in de binnenstad van Assen. Ook heeft de politie nog twee mannen aangehouden die in bezit waren van een boksbeugel.