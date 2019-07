30-06-2019, Joey Lameris & J. v/d Ploeg- 112Groningen.nl & M. Kraan & Patrick Wind & M. Nuver redactie

Zeer grote brand verwoest bedrijf in Haren (Video)

Haren - Bij een bedrijf aan de Emmalaan in Haren is zondagavond een grote brand uitgebroken. Rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien.

De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar 'zeer grote brand', Grip 1. Bij de brand komt veel rook vrij. Indien u last heeft van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien uw mechanische ventilatie uit. De wegen rondom de brand zijn door de politie afgesloten voor het verkeer. Vroeger zat in het pand een Opel dealer. Mango Mobility dat er nu in zit verkoopt onder meer elektrische scootmobielen, steps en fietsen. Ook een Stern Leasepoint zit in het pand. Peter den Oudsten, de Burgemeester van Groningen kwam ook polshoogte nemen. Update: In verband met een grote brand in #Haren hebben wij een aantal op- en afritten van de #A28 bij het dorp (Assen —> Groningen) afgesloten. @BRWGroningen @VRgroningen. Update 2 23:53 uur: Haren: we zullen nog zeker een aantal uren aan het blussen zijn. Door het blussen kan de rook dalen, daarnaast kan de windrichting vannacht veranderen. We adviseren iedereen in Haren om uit voorzorg ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten. (@brwGroningen) Update 3: Het pand lag er vanmorgen om 06:00 uur troosteloos bij. Dvhn