01-07-2019, Martin Nuver 112Gr.

Opnieuw overval in stad: Dit keer New York Pizza (Video)

Groningen - Even voor middernacht zondagavond is er een overval geweest op de New York Pizza bij de Nieuwe Ebbingestraat. De ingang aan het Boterdiep was afgezet.

Het is nog onbekend wat voor wapen er werd gebruikt. Men ging er met een onbekende buit vandoor. De medewerkers waren geschrokken. Recherche nam de sporen op rond 01:30 uur. De laatste weken zijn er een aantal berovingen en overvallen geweest in de stad, waaronder een cafetaria aan de Floresstraat. Bent u getuige geweest of weet u meer bel dan 09008844(Politie)