01-07-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust brand in bouwcontainer Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is in de nacht van zondag op maandag omstreeks 01.57 uur opgeroepen voor een brand in een container aan de Hoofdweg in Wagenborgen.