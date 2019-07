01-07-2019, Oogtv.nl (Bron) & J. Lameris & J. V/d ploeg & M. Nuver

Ravage`is vreselijk` in Haren na verwoestende brand (Video)

Haren - Er is weinig over van het bedrijf Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren. Bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade is. Aldus Oogtv.nl

Het pand van het bedrijf dat elektrische voertuigen, zoals scootmobiels, verkocht brandde zondagavond compleet uit. De brandweer is zelfs maandag weer terug gegaan om na te blussen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is inmiddels gestart. Ook worden de eerste sloopwerkzaamheden aan de restanten verricht. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel werden directe omwonenden geëvacueerd. Enkele huizen in de buurt raakten beschadigd, omdat ruiten kapot sprongen door de hitte. Een buurtbewoner laat weten dat er nog wel overlast is van het nablussen: “Er komt af en toe nog een vlaag aan rooklucht naar binnen. Het ruikt erg smerig.” Zondagavond was de brand