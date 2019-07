01-07-2019, Oogtv.nl (Bron) & J. Lameris & J. V/d ploeg & M. Nuver

Ravage `is vreselijk` in Haren na verwoestende brand

Haren - Er is weinig over van het bedrijf Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren. Bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade is. Aldus Oogtv.nl