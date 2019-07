01-07-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Brand in vakantiewoning Wedde snel geblust

Wedde - De brandweer van Vlagtwedde heeft maandag aan het einde van de middag op de Paviljoenlaan in Wedde een beginnende binnenbrand geblust in de woonkamer van een vakantiewoning. Brandweer Bellingwedde was ook aanwezig.

De brandweer moest over een hek klimmen om goed bij de woning te komen. De brand was snel geblust. Al snel keerde de blusploeg terug naar de kazerne.