Nieuwe tankautospuit voor Loppersum, eerste in de nieuwe huisstijl!

Loppersum - De blusploeg van Loppersum heeft maandagavond 1 juli een nieuwe tankautospuit ontvangen, de eerste in de regio met nieuwe striping!

De auto beschikt over een grotere watertank (3000 liter) en manschappencabine. Ook heeft de tankautospuit betere verlichting door ingebouwde schijnwerpers en een langere lichtmast. De veiligheid is verbeterd doordat hij adaptief remt en een snelheidsbegrenzing activeert wanneer er geen spoed is.

Nieuwe striping

Hulpverleningsvoertuigen van de overheid krijgen een nieuw uiterlijk. De bekende strepen van politie, brandweer en ambulance worden vernieuwd. Het huidige ontwerp van de striping dateert uit 1993. Inmiddels zijn er folies die het licht vooral 's nachts beter reflecteren waardoor het voertuig nog duidelijker te zien is. De strepen worden daarnaast tweemaal zo breed en wat hoger geplaatst. Dit sluit beter aan bij het ontwerp van de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijndan oudere modellen.

Niet de eerste keer

Toevalligerwijs was post Loppersum in 1998 ook de eerste in Groningen die een auto ontving met nieuwe striping. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is afgesproken dat voertuigen bij vervanging de nieuwe strepen krijgen. Het verbeterde ontwerp wordt daardoor geleidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

De sleutels van het voertuig werden door waarnemend Burgemeester Engels overhandigd. Ook had de burgemeester nog een leuk cadeau meegenomen namelijk chromen wieldoppen voor op het nieuwe voertuig. Na het officiële gedeelte kon het voertuig worden bekeken.

Na een periode van oefenen en training zal het voertuig op de uitruk gaan.