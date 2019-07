01-07-2019, Michael Huising 112Gr.

Grote bult gras in lichterlaaie

Veendam - Een forse buitenbrand bij de Schaepmanstraat / Somerlustweg in Veendam.

Een grote berg gras van ongeveer 50 meter lengte stond in de brand. De brandweer was geruime tijd bezig met het blussen. De oorzaak is niet bekend.

Dvhn