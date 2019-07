02-07-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brand in grasbult bij Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer is dinsdagochtend opgeroepen voor een berm/ruigte brand aan de Kopaf bij Wagenborgen. Bij aankomst van de brandweer woedde er een brand in een grote bult met gemaaide gras.

De brandweer had het vuur snel geblust. In de bult met vers gemaaid gras zat veel warmte, vermoedelijk is broei ook de oorzaak geweest van de brand.