02-07-2019, 112Groningen.nl

Stroomstoring treft 1200 huishoudens en bedrijven

Groningen - Zo'n 1200 huishoudens en bedrijven in de stad Groningen zijn dinsdagochtend getroffen door een stroomstoring.

De stroomstoring duurde ongeveer anderhalf uur en was vooral te merken in de Korrewegwijk, Hortusbuurt en het Ebbingekwartier.



Het is onbekend wat de oorzaak van de stroomstoring was. Iets voor 9 uur was de storing verholpen.