02-07-2019, Veiligheidsregio Groningen

Oefening maakt betrokkenen bewuster

Groningen - Door de aardbevingsoefening hebben de vele inwoners, de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Groningen en tientallen aan de aardbevingsproblematiek verbonden organisaties en partijen scherper wat de impact van een grote beving kan zijn.

Deze oefening was vorig jaar. Inwoners hebben geleerd dat zij zelf heel veel meer kunnen dan gedacht. Een grote mate van zelfredzaamheid is hard nodig, omdat de oefening ook leerde dat de hulpdiensten de eerste uren niet of nauwelijks in staat zullen zijn om ter plaatse te komen. Dit zijn enkele algemene inzichten uit het evaluatierapport van de 3-daagse aardbevingsoefening van vorig jaar november, waar honderden mensen bij betrokken waren.

Versterken zelf- en samenredzaamheid

Het rapport bevat negen bevindingen plus bijbehorende aanbevelingen. Een van de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie, is het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. Dit werd in de voorbereiding op de oefening al gauw duidelijk. Inwoners vroegen de veiligheidsregio terecht waarom er niet direct gestart wordt met het voorbereiden van bewoners van dorpen en wijken. Er is daarom niet gewacht tot de start van de oefening. Na de zomer van 2018 is het gesprek hierover gestart met groepen inwoners en maatschappelijke organisaties. De kennis die gehaald is uit die gesprekken en de leerpunten uit de oefening wil de veiligheidsregio nu delen met de rest van de regio. Hierin trekken we samen op met gemeenten.

Nationaal Programma Groningen

Vanuit het Nationaal Programma Groningen heeft de veiligheidsregio hiervoor ook financiële middelen gekregen. Voor onder andere risicocommunicatie, maar ook voor bijvoorbeeld het opleiden van EHBO-ers of het faciliteren van dorpen en wijken om samen afspraken te maken over waar je elkaar ontmoet ten tijden van calamiteit. Dorps- en wijkverenigingen kunnen met de veiligheidsregio of met gemeenten contact opnemen om kennis te delen en hun vragen te stellen.

