Groningen - De politie onderzoekt een overval door twee onbekende jongemannen op een cafetaria aan de Korreweg.

Het aanwezige personeel werd dinsdag 2 juli rond 22.50 uur bedreigd met vermoedelijk een mes en een vuurwapen. De buit is nog onbekend. Er raakte niemand gewond.

De overvallers, rond de 14 en 16 jaar, zijn er op de fiets vandoor gegaan in de richting van de Oosterparkwijk. Een verdachte droeg onder meer een rode sjaal voor de mond, de andere verdachte een zwarte sjaal. Agenten hebben een zoekactie gestart in de omgeving, maar hebben de jongemannen niet meer aangetroffen.





De afgelopen week zijn er meerdere overvallen geweest in Groningen. Daarbij onderzoeken we of er verbanden en overeenkomsten zijn. Verder worden beschikbare beelden veiliggesteld en bekeken. Daarnaast stellen we sporen veilig, nemen aangiftes op en spreken met getuigen.





Opvallend is dat het voornamelijk om jonge daders lijkt te gaan. Dat baart ons ernstige zorgen. Elke overval is er eentje teveel en heeft altijd veel impact op de slachtoffers en de omgeving. Als mensen informatie hebben die voor ons van belang kan zijn, horen we dat graag. Zo zijn we dringend op zoek naar mensen die mogelijk de twee verdachten hebben gezien van de overval op een pizzeria op zondagavond 30 juni rond 23.50 uur. De verdachten liepen na de overval in de richting van het Noorderplantsoen.





Getuigen kunnen ons bereiken op 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gemaakt bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

