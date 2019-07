02-07-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Weer een overval in de Korrewegwijk, politie zoekt overvallers

Groningen - Dinsdagavond omstreeks 22:50 uur is een cafetaria aan de Korreweg in de stad overvallen. Het zou gaan om Cafetaria 'De Korre'.

Twee overvallers kwamen de zaak binnen en bedreigden het personeel met een mes en een vuurwapen. De overvallers zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De politie is inmiddels een zoekactie gestart naar de daders. Hier volgt een signalement van de overvallers: Twee personen met een donkere huidskleur. Rond de 160/170 cm lang, 14 /16 jaar oud, donker gekleed. Eén persoon had een Hoody met een wit teken. Daders zijn vertrokken op een fiets, rode/zwarte sjaal. De politie vraagt u de personen niet zelf te benaderen! De laatste tijd worden er in de stad steeds meer overvallen gepleegd. Twee dagen geleden werd de New York pizza aan de Nieuwe ebbingestraat overvallen.