03-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Ongeval met veel schade bij het Zuiderpark

Groningen - Bij het Zuiderpark in de stad is woensdagmiddag om 12:20 uur een ongeval ontstaan. De oorzaak is nog onbekend.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft het ongeval op papier gezet.