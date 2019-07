03-07-2019, Michael Huising 112Gr.

Bermbrand bij Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - Een bermbrandje woensdagmiddag op de Eendrachtsweg bij Nieuwe Pekela.

De brand was snel uit. Door de droogte is er snel kans op bermbranden. Gooi geen sigaretten inhet droge gras.

Het natuurbrandrisico in Groningen is verhoogd van fase 1 naar fase 2. Het is al langere tijd droog.

Veiligheidsregio