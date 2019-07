03-07-2019, Facebook Politie Groningen

Man zwaar gewond na mishandeling op Steentilbrug

Groningen - Afgelopen zondagochtend 30 juni 2019 rond 07.30 uur is een 47-jarige man zwaargewond geraakt op de Steentilbrug. Zelf kan hij ons (nog) niets vertellen.

Er is al wel met enkele getuigen gesproken, maar ons onderzoeksteam wil graag met nog meer getuigen in contact komen. Het slachtoffer zou na de mishandeling op de brug zijn gevallen en zijn blijven liggen. De dader(s) is/zijn hard weggerend, in de richting van Damsterdiep/Het Voormalig Klein Poortje. De dader maakte deel uit van een groepje van 4 mannen. Er is geen signalement bekend.

Wie was zondagochtend in de buurt van de Steentilbrug of omgeving en heeft iets gezien? Wellicht woon je in deze omgeving en heb je iets gezien? Meld je bij ons via 0900-8844 of stuur een PB. Ook kan je anoniem melding doen bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

(Zaak 2019168255)