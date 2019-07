03-07-2019, Jordi Haverdings infoleek.nl & 112gr.

Brandweer bevrijdt eend met drie kuikentjes bij sluis Diepswal

Leek - Woensdagavond heeft een bewoner de dierenambulance gebeld vanwege een eend en drie kuikentjes die opgesloten zaten in het water bij de sluis aan het Diepswal.

Personeel van de dierenambulance slaagde er niet in de beestjes te bevrijden en daarom is brandweer Leek ingeschakeld voor hulp. Met een waadpak aan en behulp van een ladder en schepnet is een brandweerman richting het water afgezakt om de eendjes te bevrijden.

Na enig teamwork kon het eerste kuikentje gevangen worden waarna de anderen al snel volgden en ze op open water vrijgelaten werden.