03-07-2019, Marijn Buijse 112gr.

Schoorsteenbrand in Wedde

Wedde - Aan de Hoofdweg in Wedde was woensdagavond om 21:30 een een schoorstenbrand.

De brand was snel onder controle. De brandweer heeft alles gecontroleerd. Al snel keerde men terug naar de kazerne.