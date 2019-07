04-07-2019, Rtvnoord.nl bron

Seriemoordenaar Willem van Eijk overleden in gevangenis

Harkstede - Seriemoordenaar Willem van Eijk is op 77-jarige leeftijd overleden in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Hij zou op 19 juni zijn overleden. Dat zegt o.a. Rtvnoord.nl