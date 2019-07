04-07-2019, Redactie

Vermiste vrouw uit Garrelsweer weer terecht

Garrelsweer - Sinds woensdagmiddag werd een19-jarige vrouw uit Garrelsweer vermist. Toen ze het laatst gezien was droeg zij een zwarte leren jas en een zwarte leren broek.

Mogelijk verblijft zij in Appingedam. De politie en de familie maken zich ernstig zorgen over haar veiligheid. Mocht u informatie hebben over Stephanie neemt u dan contact op met de politie.

Update: Ze is weer terecht meldt de politie.