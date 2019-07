04-07-2019, Redactie

Meting in woning Hoogezand

Hoogezand - De ambulancedienst heeft donderdagmorgen een vrouw even gecontroleerd nadat er in de woning aan de Pallas in Hoogezand een gaslucht was geroken.

Er werd uiteindelijk geen gas gemeten. Al snel keerde de brandweer terug naart de kazerne.