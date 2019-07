In het totaal zijn er elf jongeren als verdachte gehoord waarvan er negen werden aangehouden. Van die negen werden er drie door de rechter-commissaris langer vastgehouden. Zij werden zoals dat heet in bewaring gesteld. Een 16-jarige verdachte uit Haren zit nog vast. De rest is onder schorsende voorwaarden in vrijheid gesteld. Dat betekent dat een verdachte niet langer vast zit maar zich aan bepaalde voorwaarden moet houden.