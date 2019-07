04-07-2019, Patrick Wind 112Gr.

Buurtbewoners blussen brommerbrand

Groningen - In de Ijsselstraat in de stad stond donderdagmiddag rond 14:45 uur een brommer in de brand voor een woning.

Vermoedelijk is de brand aangestoken. Buurtbewoners blustten de brand met een poederblusser. De brandweer blustte de brand na. De politie onderzoekt de zaak. Heeft u iets gezien bel dan 09008844.